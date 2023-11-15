كتائب القسام: قصف عسقلان برشقة صاروخية

كتائب القسام: قصف عسقلان برشقة صاروخية
التاريخ
11/15/2023 8:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر بسماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان وضواحيها.
من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف عسقلان برشقة صاروخية.
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