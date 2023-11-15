تطورات عسكرية على حدود لبنان
التاريخ
11/15/2023 8:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في وقت دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت في الجليل الأعلى وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
من جانبها أفادت القناة 14 الإسرائيلية بوجود أنباء عن تسلل طائرات مسيرة إلى منطقة زرعيت عند الحدود الشمالية.
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