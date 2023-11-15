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تطورات عسكرية على حدود لبنان

11/15/2023 8:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في وقت دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت في الجليل الأعلى وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


من جانبها أفادت القناة 14 الإسرائيلية بوجود أنباء عن تسلل طائرات مسيرة إلى منطقة زرعيت عند الحدود الشمالية.

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