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مسؤول إسرائيلي: لم نكن نعتقد أننا سنعثر على مختطفين بمستشفى الشفاء

11/15/2023 8:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنهم لم يكونوا يعتقدون بالعثو على مختطفين بمستشفى الشفاء بغزة ، مضيفا "لكن بالتأكيد سنحدد مكانهم".

وافادت اذاعة الجيش الإسرائيلي مسبقا انه لا معلومات عن وجود الرهائن في مستشفى الشفاء وعملية التمشيط متواصلة .

فيما اكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت إن الوضع في مستشفى الشفاء لا يزال على حاله وان جيش الاحتلال حقق مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية لـ10 ساعات.

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