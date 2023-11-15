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قيادي في حماس يعلق على اقتحام الاحتلال مستشفيات غزة

11/15/2023 8:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رأى عضو القيادة السياسية في حركة "حماس"، رأفت مُرّة، أنه ليس مستغربًا أن يصدر موقفان أمريكيان خلال ساعة واحدة تقريبًا، الأول من البيت الأبيض والثاني من البنتاغون، يؤكدان أن هناك وجوداً عسكرياً لقيادات ومقاتلين من "حماس" في مجمّع الشفاء الطبي في غرة، فمن خلال الإدعاءات الأمريكية، أُعطيت إسرائيل الضوء الأخضر السياسي والقانوني لاقتحام مستشفى الشفاء.


وأكد عضو القيادة السياسية في حركة "حماس" في تصريحات صحفية : "أنه بعد التصريحات الأمريكية باشر الجيش الإسرائيلي عدوانه المباشر على المستشفى بعد استمرار حصاره لفترة طويلة، وترافق ذلك مع الادعاء الكاذب الإسرائيلي والأمريكي بوجود قيادات لحركة "حماس" وعدد من الرهائن والأسرى الإسرائيليين داخل المستشفى".


ووصف مُرّة اقتحام المستشفى بـ"العدوان الإرهابي" على مؤسسة صحية وطبية لطالما كانت أبوابها مفتوحة أمام كل المؤسسات الدولية الإنسانية التي تربطها بها علاقات جيدة.


واعتبر أن إسرائيل لا تملك معلومات عسكرية عن قطاع غزة وتقوم بترويج إدعاءات كاذبة باستهداف مؤسسات ومواقع عسكرية لحركة "حماس"، فيما ميدانيًا الجيش الإسرائيلي ركّز على أهداف مدنية كالمدارس والجامعات ودُور العبادة من مساجد وكنائس والمؤسسات الطبية والمستشفيات التي حاصرها وقطع عنها كل شيء من الكهرباء والوقود والمياه، ونكّل بالجسم الطبي والمرضى من أطفال ونساء، ودمّر بقصفه جزءا كبيرا من المستشفيات، كذلك اقتحمها، بالتالي من أصل 85 مستشفى ومركز طبي لم يبقَ سوى 4 أو 5 مستشفيات يعملون من دون مقومات.

سبوتنيك


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