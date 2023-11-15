الداخلية بغزة: 14 شهيدا إثر استهداف الاحتلال أبراج الصالحي بالنصيرات

الداخلية بغزة: 14 شهيدا إثر استهداف الاحتلال أبراج الصالحي بالنصيرات
التاريخ
11/15/2023 8:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الداخلية في غزة إن عدد الشهداء إثر استهداف الاحتلال أبراج الصالحي في النصيرات ارتفع إلى 14 شهيدا.
وكان جيش الاحتلال ارتكب جريمة بمخيم النصيرات (وسط القطاع) وفي حي الشجاعية بمدينة غزة.
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