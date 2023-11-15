قصف إسرائيلي بمحيط بلدات رب ثلاثين ومركبا وحولا جنوبي لبنان

قصف إسرائيلي بمحيط بلدات رب ثلاثين ومركبا وحولا جنوبي لبنان
التاريخ
11/15/2023 8:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصفا إسرائيليا محيط بلدات رب ثلاثين ومركبا وحولا جنوبي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وفي وقت سابق، أفاد المراسل بإن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة كفر كلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في وقت دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت بالجليل الأعلى.
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