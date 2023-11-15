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فقدان الشم والتذوق بسبب كورونا ينتهي بعد 3 سنوات

11/15/2023 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن مشاكل فقدان حاسة الشم والتذوق التي تعد من سمات عدوى كورونا المميزة، يتم حلها إلى حد كبير خلال 3 سنوات من التعافي من حالة خفيفة من المرض.

ونظر الباحثون في نتائج ما بعد كوفيد-19 لدى 88 شخصاً في إيطاليا فقدوا حاسة التذوق والشم في وقت مبكر من الوباء، خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عام 2020. وكان متوسط عمر المرضى 49 عاماً في بداية الدراسة.


وأظهر البحث الذي تم تحت إشراف من جامعة كاليفورنيا، أن استعادة حاستي الشم والتذوق تحدث تدريجياً مع مرور الوقت.


ووفق "هيلث داي"، تمت مقارنة المشاركين بـ 88 شخصاً آخر لم تثبت إصابتهم أبداً بفيروس كورونا، وخضع الجميع لاختبارات قياسية لحاستي الشم والتذوق، وكانت النتائج متساوية تقريباً بعد 3 سنوات.


وتفيد تقارير طبية بأن 64.8% من المصابين بعدوى خفيفة من الفيروس فقدوا حاسة الشم أو التذوق في وقت مرضهم، وانخفض هذا العدد إلى حوالي 32% بعد عام واحد، ثم إلى 20.5% بعد عامين من الإصابة، وأخيراً إلى حوالي 16% بعد 3 سنوات.


وتتوافق نتائج الدراسة الجديدة مع هذه البيانات.

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