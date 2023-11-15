الناتو يستبدل أواكس ببوينغ إي-7 إيه الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن "الناتو" أنه سيستبدل طائرات الاستطلاع "أواكس" بطائرات بوينغ E-7A Wedgetail الجديدة، التي قد تدخل الخدمة عام 2031.



وتابع البيان الصادر عن "الناتو": "لقد اختار (الناتو) بدائل لطائرات الكشف والتحكم الخاصة به مع اقتراب أسطول أنظمة المراقبة المحمولة جوا (أواكس) الحالي من التقاعد. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج 6 طائرات جديدة من طراز بوينغ E-7A Wedgetail في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول طائرة لتكون جاهزة للخدمة بحلول عام 2031".



ويذكر أن مجموعة الدول الحليفة قد وافقت هذا الشهر على ذلك كأحد أكبر المشروعات في الحلف لشراء معدات جديدة.



روسيا اليوم