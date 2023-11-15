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بقذيفتي تاندوم.. كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة

11/15/2023 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهداف دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".


وأضافت الكتائب أنها قصفت تجمع آليات متوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.


وأفادت الكتائب سابقاً أنها استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.


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