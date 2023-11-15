بقذيفتي تاندوم.. كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهداف دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم".
وأضافت الكتائب أنها قصفت تجمع آليات متوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.
وأفادت الكتائب سابقاً أنها استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.
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