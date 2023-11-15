اليوسفي.. فوائد عديدة للصحة والجمال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Brigitte"، أن اليوسفي يتمتع بفوائد عديدة للصحة والجمال على حد سواء.وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة والجمال، أن اليوسفي غني بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان.



كما أن اليوسفي غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، فضلاً عن أهميته لجمال البشرة، حيث إنه يعمل على بناء الكولاجين المهم للتمتع ببشرة مشدودة وشابة.

ويحتوي اليوسفي أيضاً على بروفيتامين A المعروف باسم "البيتا كاروتين"، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة، حيث إنه يساعد على تجدد خلايا البشرة.



وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل اليوسفي على مادة "نوبليتين"، التي تساعد على حرق الدهون من ناحية، وتحول دون تراكم الدهون في الكبد، ومن ثم تقي من الإصابة بالكبد الدهني من ناحية أخرى.

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