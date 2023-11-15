اليوسفي.. فوائد عديدة للصحة والجمال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Brigitte"، أن اليوسفي يتمتع بفوائد عديدة للصحة والجمال على حد سواء.
وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة والجمال، أن اليوسفي غني بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان.
كما أن اليوسفي غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، فضلاً عن أهميته لجمال البشرة، حيث إنه يعمل على بناء الكولاجين المهم للتمتع ببشرة مشدودة وشابة.
ويحتوي اليوسفي أيضاً على بروفيتامين A المعروف باسم "البيتا كاروتين"، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة، حيث إنه يساعد على تجدد خلايا البشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل اليوسفي على مادة "نوبليتين"، التي تساعد على حرق الدهون من ناحية، وتحول دون تراكم الدهون في الكبد، ومن ثم تقي من الإصابة بالكبد الدهني من ناحية أخرى.
24
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN15112023000208011052ID1107428223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.