الاتصالات تعلن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وأضافت الشركة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية، أن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقّى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)، ما سيؤدي إلى توقف كل خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، إن الوزارة تواصل جهودها لإدخال الوقود اللازم لقطاع الاتصالات في غزة.

وأضاف في حديث لــ"وفا"، تواصل الوزارة متابعتها بخصوص إدخال الوقود اللازم لقطاع الاتصالات في غزة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، إضافة إلى أنه سيتم اليوم لقاء مع مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ (ETC)، التي من مسؤولياتها عملية التنسيق لإدخال المعدات والوقود لقطاع الاتصالات.

وأشار إلى أنه لتشغيل ما تبقّى من قطاع الاتصالات في غزة، فنحن بحاجة يومياً إلى 14500 لتر من الوقود، مشيراً إلى أن ما تبقّى أصلاً من شبكة الاتصالات في قطاع غزة هو 30% بقدرة خدمة 50% تقريباً، الأمر الذي يحتاج إلى جهود أخرى لإصلاح ما تم تدميره، ويتعذر ذلك لعدم وجود مسارات آمنة لكوادر الاتصالات، منوهاً إلى أنه حتى تقديرات وضع الشبكة معتمدة على التقييم عن بعد، وتحتاج إلى الفحص عن قرب للتقدير بشكل أكثر دقة.

وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة تلقت وعوداً بفتح التجوال على الشبكات المصرية لشرائح الاتصالات الفلسطينية، مشيراً إلى أنه حتى لو تم فتح التجوال على الشبكات المصرية، فمن الممكن أن تصل التغطية فقط إلى مشارف خان يونس، مؤكداً أن الحل الأفضل هو إعادة تشغيل الشبكات الفلسطينية مع عمل الإصلاحات اللازمة لها، وتأمين مسارات آمنة لعمل كوادر الاتصالات.

وأردف سدر أن الاتحاد الدولي للاتصالات أبلغهم بأن تقدماً بسيطاً طرأ بخصوص إدخال الثريا للمؤسسات الدولية العاملة في القطاع، منوهاً إلى أن العمل على هذا الأمر يجري من أكثر من 20 يوماً ولا يوجد تقدم على الأرض، وأنه في حال دخلت الأجهزة فستكون للاستخدام في نقاط محددة لدى المؤسسات الدولية.