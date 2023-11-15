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مصر.. الدولار يرتفع بشكل كبير في السوق الموازية

11/15/2023 8:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل رقما جديدا مقارنة بتعاملات أمس ، وفق مصدرين تحدثا لموقع "مصراوي".


وقال المراقبان، إن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 50 جنيها مقارنة بنحو 49 جنيها خلال تعاملات صباح اليوم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.


وتشير هذه الزيادة إلى نقص كبير في الدولار مع ارتفاع الطلب ما يؤدي لاتساع فجوة التسعير بين السوق الرسمي وغير الرسمي إلى نحو 19 جنيها، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم.

روسيا اليوم


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