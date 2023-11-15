بريطانيا.. المحكمة العليا تقضي بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

ضربة قوية تلقاها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تجاه تعهده الذي سمَّاه "إيقاف القوارب"، بعد أن قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا،



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة رفضوا بالإجماع استئناف الحكومة البريطانية بشأن سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إذا وصلوا بوسائل غير مصرح بها.

وسيستمر تعليق الرحلات الجوية التي تنقل المهاجرين قسرا إلى كيجالي بعد صدور الحكم بشأن السياسة الرئيسية التي تعثرت بسبب الطعون القانونية على مدار أكثر من عام.

وفي ملخص الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، اليوم الأربعاء، وجد القضاة أنه سيكون هناك خطر من إعادة طالبي اللجوء إلى بلدهم الأصلي الذي فروا منه.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن سياسة اللجوء الرئيسية لأول مرة في نيسان/

أبريل 2020، ولكن لم يتم ترحيل أي مهاجر إلى كيجالي بعد سلسلة من الطعون القانونية.

وقال اللورد ريد إن المحكمة العليا يحق لها أن تقضي بوجود أسباب "جوهرية" للاعتقاد بوجود "خطر حقيقي" لإعادة اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها لـ "سوء المعاملة".

لكن اللورد ريد أوضح أن الحكم يستند فقط إلى المخاطر الحالية في رواندا، وقال إن التغييرات اللازمة للحد من المخاطر "قد يتم تنفيذها في المستقبل".

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