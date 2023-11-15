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تشمل طبقاتها لب خشب وقصب السكر.. الكشف عن كرة «يورو 2024»

11/15/2023 8:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، في الملعب الأولمبي بمدينة برلين، عن الكرة الرسمية لبطولة الأمم الأوروبية التي ستقام في ألمانيا 2024.

وتعرف الكرة باسم "Fussballiebe - حب كرة القدم"، تتضمن لأول مرة في هذه المسابقة، التقنية التي تساعد حكام الفيديو "VAR"، كما أنها مصنوعة من مواد بيولوجية أكثر استدامة.

وأوضح "يويفا" أن كرة "Fussballiebe" التي أنتجتها شركة أديداس، تحتوي على تقنية "Connected Ball" لتسهيل رؤية كل عنصر من عناصر الحركة، والمساهمة في اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل تقنية الـ "VAR"، وأضاف أنها مصممة من أجل الدقة والاتساق ودعم اللعب السريع والدقيق.

وأشار "يويفا" إلى أنه بجانب استخدام البوليستر المعاد تصنيعه والحبر المائي، فإن الكرة مصنوعة أيضاً من مواد بيولوجية أكثر استدامة من الكرات السابقة في هذه المسابقة، وتشمل كل طبقة من طبقاتها على مواد مثل ألياف الذرة وقصب السكر ولب الخشب والمطاط.

ويحتوي تصميم الكرة على الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية للاحتفاء بالحيوية التي تتمتع بها المنتخبات المشاركة، كما تتضمن صوراً لكل ملعب من ملاعب البطولة بجانب اسم كل مدينة مضيفة.

ويفتح عرض تقديم الكرة الجديدة للبطولة سلسلة من النشاطات التي ستتم خلال 5 أيام في الملعب الأولمبي المتعلقة ببطولة يورو 2024، وفي التسع مدن المضيفة الأخرى، التي ستتسلم 900 كرة إضافية للتبرع بها إلى المدارس وأندية كرة القدم ومبادرات أخرى.

وستقام بطولة "يورو 2024" التي ستجرى قرعتها في 2 ديسمبر المقبل، في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024، في 10 مدن ألمانية، هي برلين وكولن ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وجيلسنكيرشن وهامبورغ ولايبزيغ وميونخ وشتوتغارت.

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