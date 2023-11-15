مأساة طفل في غزة.. أحمد تعرض للقصف مرتين وأصبح يتيما مبتور الساقين

طفل صغير راقد في فراشه يسأل عن والديه، ويحاول أن يقوم ويمشي، ولا يعرف أنه أصبح يتيم الأبوين مبتور الساقين.

هذه هي محنة أحمد شبت، الطفل البالغ من العمر أربع سنوات والذي قُتل أبوه وأمه عندما تعرض منزلهم في بلدة بيت حانون في الركن الشمالي الشرقي من قطاع غزة لضربة جوية إسرائيلية.

يقول خاله إبراهيم أبو عمشة الذي أصبح كافله وولي أمره "الولد يسأل وين أبويا؟ وين أمي؟ كل يوم. لكن نحاول قدر المستطاع ننسيه ويتأقلم مع الوضع الذي هو عايش فيه".

أضاف أبو عمشة أن قوة الانفجار ألقت بالصبي إلى منزل مجاور وقتلت 17 فردا من الأسرة. وكان الناجي الوحيد الآخر هو شقيق أحمد البالغ من العمر عامين.

وقبل اندلاع الحرب كان يعيش في بيت حانون أكثر من 52 ألف نسمة. لكن لا يكاد يكون هناك مبنى واحد صالح للسكن، وفقا لتقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للمراسل الإسرائيلي ناحوم بارنيا، الذي اصطحبه الجيش لتفقدها يوم السبت.

وقال أبو عمشة إنه وأفرادا آخرين من الأقارب استقبلوا الطفلين الصغيرين في منزلهم بمخيم النصيرات للاجئين، في جزء آخر من القطاع، جنوبي مدينة غزة، قبل أن يتعرضوا لضربة إسرائيلية أخرى.

أصيبت ساقا أحمد بجروح خطيرة وأصبحت حياته مهددة، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهي بلدة تقع على مسافة إلى الجنوب، حيث تعهده جراح العظام الدكتور أحمد زيان برعايته.

وقال الطبيب في المستشفى، متحدثا يوم السبت بينما كانت الاستعدادات جارية لإجراء عملية جراحية لأحمد، "وصل لنا هذا الطفل مصابا بإصابات حديثة. طبعا كان بترا في الأطراف (السفلية)".

وأضاف الدكتور زيان أن المستشفى مكتظ بمرضى آخرين مصابين بجروح خطيرة، وأن جراحة أحمد لن تتم في غرفة عمليات مناسبة ولكن في غرفة مجهزة لعمليات الولادة.

وقال "نقوم بإجراء عملية بتر للأطراف بسبب الاستهداف العميق أو الأجزاء المتهتكة... الرجل اليمنى البتر فوق الركبة. وكذلك الرجل اليسرى".

ماذا فعل؟

خلال الجراحة، تحدث الدكتور زيان عن التحديات التي تفرضها مثل هذه العمليات الخطيرة على طفل صغير، وعن مدى صعوبة الحرب على العاملين في المستشفى.

وقال إن "الكادر الطبي منهك، وهناك نقص في الكوادر. أغلبهم استشهد أو أصيب، سواء من أطباء من تمريض من تخدير".

وأضاف "العملية الجراحية للطفل فيها صعوبة لأنه لازم تحدد مكان الوريد والشريان والأعصاب وتعزلهم وتفصلهم وهو ما يستغرق وقتا".

ومضى قائلا "نحاول تنفيذها بأسرع ما يمكن، عشان تعويض الطفل بالدم الذي فقده عندما أصيب.. إن شاء الله خير".

أحمد يتعافى الآن. يحاول خاله مداعبته ويعطيه لعبة على هيئة سيارة، لكن الصبي رماها بعيدا.

وقال أبو عمشة "طلب مني أكتر من مرة.. يريد أن يقوم من السرير ويمشي، سألني أكثر من مرة، وأخبرته أنه يجب أن ننتظر حتى تتحسن ساقه، أو بعد أن يتناول الدواء".

وأضاف "هو مش شاعر أنه فقد قدميه، لكن علينا أن نحاول، تماما كما نحاول أن نجعله ينسى والديه، أن نجعله ينسى هذا".

واندلعت الحرب عندما شن مسلحون من حماس هجوما عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 200 واقتيادهم إلى غزة، حسبما تقول إسرائيل.

وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس وشنت هجوما جويا وبحريا وبريا على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وتلقي إسرائيل باللوم في سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين على حماس وتتهمها بالاختباء بين السكان واستخدامهم كدروع بشرية. وتنفي حماس ذلك. وتتحدث الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية عن كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وقال أبو عمشة "الطفل لم يفقد والديه فقط، بل فقد ساقيه أيضا.. لا يزال طفلا. ماذا فعل ليستحق (كل) هذا؟"





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