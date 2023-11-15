اجعله ضمن مشروباتك اليومية.. فوائد مذهلة لشاي الزعتر

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- Khaberni) خبرني - رائحته وشكله ومذاقه كل ذلك يجعلك تدرج شاي الزعتر ضمن مشروباتك النهارية، فضلاً عن فوائده وقيمه الغذائية الكبيرة.
ومع دخول فصل الشتاء فهو من أكثر المشروبات الاي تمنحك الدفء بالأوقات الباردة.
إليكم أبرز فوائد شاي الزعتر:
يعد الزعتر مُضاداً لتقلُّصات القصبات الهوائية، وتقترح بعض الدراسات أن تناوله مع بعض الأعشاب الأُخرى يُحسّن بعض أعراض التهاب القصبات الهوائية، مثل الكحة، وارتفاع درجة الحرارة، وزيادة إنتاج البلغم.
تقترح بعض الدراسات أن تناول الزعتر وحده أو مع بعض الأعشاب الأخرى يُحسّن من أعراض الكحة في عديد من الحالات الصحية، التي تشمل التهاب القصبات الهوائية، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، والرشح.
تقول بعض الدراسات الأولية إن للزعتر دوراً في كل من المغص، والتهاب اللُّوَز، ومنع التعرق في أثناء النوم، وتحسين رائحة النَفَس، وانتفاخ والتهاب الرئتين والفم، والتهاب الحلق، ولكن تحتاج هذه التأثيرات مزيداً من البحث العلمي.
يعتبر الزعتر طارداً للبلغم.
توجد للزعتر تأثيرات مُضادة للتشنجات.
يمكن أن يعمل الزعتر على تحسين الشهية.
تحسين وظائف الكبد.
يُعتبر الزعتر مُفيداً في حالات عدوى الجهاز الهضمي.
يُعتبر الزعتر (أوراقه وزيته الأساسي) مصدراً جيداً لمُضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، وتُخفض الإجهاد التأكسدي في الجسم.
وُجِدت لمستخلصات الزعتر المائية تأثيرات مُضادة للفيروسات، وتحديداً ضد فيروس الهربس البسيط.
يحتوي الزعتر على مُركبات كيميائية تسهم في مُحاربة البكتيريا والفطريات.
تحمل الزيوت الطيارة الموجودة في الزعتر تأثيرات مُضادة للالتهاب.
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