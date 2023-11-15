اجعله ضمن مشروباتك اليومية.. فوائد مذهلة لشاي الزعتر

MENAFN - Khaberni) خبرني - رائحته وشكله ومذاقه كل ذلك يجعلك تدرج شاي الزعتر ضمن مشروباتك النهارية، فضلاً عن فوائده وقيمه الغذائية الكبيرة.

ومع دخول فصل الشتاء فهو من أكثر المشروبات الاي تمنحك الدفء بالأوقات الباردة.

إليكم أبرز فوائد شاي الزعتر:

يعد الزعتر مُضاداً لتقلُّصات القصبات الهوائية، وتقترح بعض الدراسات أن تناوله مع بعض الأعشاب الأُخرى يُحسّن بعض أعراض التهاب القصبات الهوائية، مثل الكحة، وارتفاع درجة الحرارة، وزيادة إنتاج البلغم.

تقترح بعض الدراسات أن تناول الزعتر وحده أو مع بعض الأعشاب الأخرى يُحسّن من أعراض الكحة في عديد من الحالات الصحية، التي تشمل التهاب القصبات الهوائية، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، والرشح.

تقول بعض الدراسات الأولية إن للزعتر دوراً في كل من المغص، والتهاب اللُّوَز، ومنع التعرق في أثناء النوم، وتحسين رائحة النَفَس، وانتفاخ والتهاب الرئتين والفم، والتهاب الحلق، ولكن تحتاج هذه التأثيرات مزيداً من البحث العلمي.

يعتبر الزعتر طارداً للبلغم.

توجد للزعتر تأثيرات مُضادة للتشنجات.

يمكن أن يعمل الزعتر على تحسين الشهية.

تحسين وظائف الكبد.

يُعتبر الزعتر مُفيداً في حالات عدوى الجهاز الهضمي.

يُعتبر الزعتر (أوراقه وزيته الأساسي) مصدراً جيداً لمُضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، وتُخفض الإجهاد التأكسدي في الجسم.

وُجِدت لمستخلصات الزعتر المائية تأثيرات مُضادة للفيروسات، وتحديداً ضد فيروس الهربس البسيط.

يحتوي الزعتر على مُركبات كيميائية تسهم في مُحاربة البكتيريا والفطريات.

تحمل الزيوت الطيارة الموجودة في الزعتر تأثيرات مُضادة للالتهاب.