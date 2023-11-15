توأمان لأم واحدة.. ينمو كل منهما في رحم!

MENAFN - Khaberni) خبرني - في أغرب طفرة طبية، أصبحت امرأة من ولاية ألاباما الأميركية وُلدت برحمين، حاملاً بتوأم ينمو كل منهما في رحم.

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فقد أعلنت كيلسي هاتشر، البالغة من العمر 32 عاماً، بعد أن قررت سرد تفاصيل قصتها عبر حسابها في إنستغرام الذي يحمل اسم "دابليو هاتشلينغ" ("doubleuhatchlings")، أنها تعرف منذ أن كانت في السابعة عشرة أنّ لها رحماً "مزدوجاً".

وأشارت إلى أن ذلك يعتبر "تشوّهاً خلقيا" يطال هذا العضو، تشير التقديرات إلى أن نحو 0,3% من النساء يعانين من هذه الحالة.

وخلال فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية في أيار/مايو الفائت، علمت هاتشر، وهي أم لثلاثة أبناء، أنها حامل بتوأم، وأن كل جنين منهما ينمو في أحد رحميها.

كما كتبت عبر إنستغرام "لقد أصبنا بالذهول! وخلال أول فحص بالموجات فوق الصوتية، ضحكنا كثيراً".

أما شويتا باتيل، وهي طبيبة أمراض نسائية وتوليد تتولى معالجة هاتشر في مركز الأم والطفل التابع لجامعة ألاباما في برمنغهام، فقالت إن "الأمر الأكثر ترجيحاً هو أن إباضتها كانت منفصلة ونزلت بويضة في كل قناة فالوب".

وتابعت "من المحتمل أن الحيوانات المنوية صعدت إلى كل رحم، وأن عملية الإخصاب حدثت بشكل منفصل".

واحدة كل 5 ملايين!

يشار إلى أن المرأة ذات الرحم المزدوج تواجه عادة خطراً مرتفعاً بحدوث مضاعفات خلال الحمل، لكنّ أبناء هاتشر الثلاثة وُلدوا بصحة جيدة.

ويُعدّ الحمل في كل من الرحمين نادر الحدوث.

كما قالت هاتشر إن الأطباء أعلموها أنّ احتمال حصول حمل مماثل هو واحد على خمسة ملايين.

وتعود الحالة الأكثر شهرة إلى امرأة بنغلاديشية تُدعى عريفة سلطانة وعمرها 20 سنة، أنجبت عام 2019 طفلين بفارق 26 يوماً بينهما. وكان الرضيعان بصحة جيدة.

وأملت هاتشر أن تتمكن من ولادة الطفلين بشكل طبيعي في الموعد المحدد لها، وهو يوم عيد الميلاد.

في حين تبدو صحة الجنينين جيدة حتى اليوم.