مبارك الترفيع لـ سيف محمد الزبون
التاريخ
11/15/2023 7:28:44 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- يتقدم وسام وحسام اللوزي بأسمى آيات التهنئة من الأخ العزيز سيف محمد سالم الزبون بمناسبه ترفيعه الى رتبة
رائد في جهاز الأمن العام.
ألف ألف مبارك وكل أمنيات التقدم والعطاء في خدمة أردننا الغالي.
MENAFN15112023000151011027ID1107428028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.