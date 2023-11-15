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مبارك الترفيع لـ سيف محمد الزبون

11/15/2023 7:28:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يتقدم وسام وحسام اللوزي بأسمى آيات التهنئة من الأخ العزيز سيف محمد سالم الزبون بمناسبه ترفيعه الى رتبة
رائد في جهاز الأمن العام.

ألف ألف مبارك وكل أمنيات التقدم والعطاء في خدمة أردننا الغالي.

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