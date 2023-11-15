«مؤتمر مكاتب العائلة الدولي» ضمن أسبوع أبوظبي المالي يستقطب 300 مكتب عائلي

أعلنت جمعية مكاتب العائلة الإماراتية «EFOA»، الهيئة المستقلة الجديدة والفريدة من نوعها، التي تدعم مكاتب العائلة في الإمارات (وخارجها)، اعتزامها المشاركة في تنظيم فعالية «مؤتمر مكاتب العائلة الدولي»، أو «IFO Congress» الافتتاحي، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي «ADFW».

وتأتي أهمية «مؤتمر مكاتب العائلة الدولي»، في أنه سيكون الفعالية الأولى المخصصة في أسبوع أبوظبي المالي، التي تركز بشكل خاص على مكاتب العائلة والشركات العائلية، ومن المتوقع حضور حوالي 300 شخصية رئيسة من مكاتب العائلة، وأصحاب الثروات الضخمة، ومسؤولين حكوميين، وكبار الشخصيات التنفيذية.

ستُفتتح فعاليات هذا المؤتمر بكلمة ترحيبية من مكتب أبوظبي للاستثمار، يتبعها الخطاب الافتتاحي عبد الله محمد المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الذي سيُسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب العائلة في قطاعي الصناعة والمال، خاصة أن العائلات تسهم بأكثر من 70 % من النشاط الصناعي الإقليمي، بالإضافة إلى إبراز مكانة أبوظبي، بصفتها «عاصمة رأس المال» في المنطقة.

وسيتناول جدول أعمال المؤتمر نقاشات حول موضوعات محورية، مثل: تسليط الضوء على قطاع مكاتب العائلة، الذي تتجاوز قيمته مئات المليارات من الدولارات، نموّها المستقبلي وفرص توحيدها، أبوظبي كوجهة مثالية لمكاتب العائلة، بالإضافة إلى تحديّات التنقل بين الأجيال، من اختلاف استراتيجيات الاستثمار، والتخطيط للتعاقب والحفاظ على الإرث في بيئة الأعمال التي تتسم بسرعة التغيّر.

من بين المتحدثين والمشاركين في النقاش: ممثلون من حكومة أبوظبي ومؤسساتها، مكاتب عائلة بارزة، شخصيات دولية بارزة وكيانات مرموقة، مثل: مجموعة كانو، مجموعة الفردان، المسعود، أرينيوس، ومكتب BTG Pactual العائلي، بالإضافة ممثلي شركات من 17 دولة.

وقال آدم لادجاج مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب العائلة الإماراتية: «نشعر بالفخر لكوننا جزءًاً من تنظيم «مؤتمر مكاتب العائلة الدولي» الافتتاحي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023، الحدث الأبرز في مجال الأعمال بمنطقتنا. تتبوأ أبوظبي مكانة «عاصمة رأس المال» في المنطقة، وتشكل الأعمال العائلية 80 % من النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص في دولة الإمارات. هذا بلا منازع، الموقع الأمثل لبحث مستقبل وفرص قطاع مكاتب العائلة العالمية، الذي تُقدر قيمته بمليارات الدولارات، وأسباب تميّز أبوظبي كوجهة مثالية لهذا القطاع».

ومن جهته، قال سالم محمد الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «في ظل سعي أبوظبي الحثيث لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لتأسيس عمليات مكاتب العائلة، تؤكد سوق أبوظبي العالمي بقوة، على الأهمية الاستراتيجية التي تضيفها هذه المكاتب إلى «عاصمة رأس المال». اللقاء المرتقب لنخبة مكاتب العائلة العالمية تحت سقف واحد، خلال «مؤتمر مكاتب العائلة الدولي»، على هامش أسبوع أبوظبي المالي، يُعد دليلاً على الفرص الواعدة الموجودة في أبوظبي، وشهرتها في هذا الصدد على الصعيد العالمي. ونحن في سوق أبوظبي العالمي، قد تعاونّا بشكل وثيق مع جمعية مكاتب العائلة الإماراتية منذ تأسيسها، ونشعر بالفخر للتعاون معهم في تنظيم هذه الفعالية، إذ نجتهد معاً لتحقيق هدف مشترك - دفع عجلة النمو لمكاتب العائلة واستكشاف الآفاق الاستراتيجية التي تقدمها أبوظبي».

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