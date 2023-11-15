57.5 مليون دينار كويتي أرباح أجيليتي في 9 أشهر بزيادة 39 %

أعلنت أجيليتي عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، محققة أرباحاً بقيمة 28 مليون دينار كويتي، وبما يعادل 10.99 فلوس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 123 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ونتيجة لإغلاق عقد تحوط للفائدة، سجلت الشركة ربحاً غير متكرر في هذا الربع، ساهم في نمو صافي الأرباح. ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة أجيليتي بنسبة 28.1 %، لتصل إلى 58.7 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.8 %، لتصل إلى 360.8 مليون دينار كويتي.

كذلك، فإنه، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغ صافي أرباح أجيليتي 57.5 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 39 %، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 53.8 %، وارتفعت الإيرادات بنسبة 91.5 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأوضح طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: لا تزال نتائج أعمالنا التشغيلية إيجابية، وتلك شهادة على استراتيجية النمو العالمي التي تتبعها الشركة. وكما هو الحال دائماً، سنواصل بحثنا الدؤوب عن فرص تمكننا من تعزيز الكفاءات والنمو بشكل أكبر، من أجل تعزيز وتعظيم القيمة للمساهمين. وفي ما يتعلق بقطاع الاستثمارات لدينا، شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعاً خلال الربع الثالث من العام، ويمكننا أن نرى انعكاس ذلك على نتائجنا لهذا القطاع، مع العلم بأننا في أجيليتي، نتعامل مع استثماراتنا الاستراتيجية وفق منظور طويل المدى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز