مجموعة اينوك تعلن عن أول محطة وقود متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية

أطلقت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، أول محطة وقود متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم، من خلال شاحنة اينوك لينك التي يأتي إطلاقها ضمن جهود المجموعة للمساهمة في التحوّل الذي يشهده قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وذلك ضمن استراتيجية اينوك لتقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى.

جاء هذا الإعلان خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2023)، ويتماشى مع التزام المجموعة بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تستهدف مزيجاً من الطاقة يجمع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

زوّدت محطة اينوك لينك العاملة بالطاقة الشمسية ببطاريات وألواح شمسية، تولّد طاقة نظيفة كافية لتشغيل نظام المحطة بالكامل - بما في ذلك المضخات والعدادات والإضاءة ومكيفات الهواء - باستخدام بطاريات تعمل بالطاقة الشمسية. وتمتلك الشاحنة خزاناً مصنوعاً من الالمنيوم بسعة 5300 لتر مقسّم الى خزانين قادرين على حمل نوعين مختلفين من الوقود مع مضختي وقود لتزويد مركبتين بالوقود في آن واحد.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر اليوم بإطلاق محطة اينوك لينك العاملة بالطاقة الشمسية والتي تعدّ الأولى من نوعها في العالم التي ستحقق نقلة نوعية في قطاع محطات الوقود وتساهم بشكل إيجابي في حماية البيئة، إذ لطالما كانت مجموعة اينوك في طليعة الشركات التي تقدم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة عالمية المستوى من خلال الاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وانطلاقاً من مكانتنا كشركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة، سنواصل الابتكار بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة بالتوازي مع الحفاظ على البيئة."

تمتاز محطات "إي لينك" المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر على شكل شاحنة، ولا تتطلب أي عمليات تركيب وتجميع مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة وفق مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير. وحرصت "اينوك لينك" على أن تلبي محطات "إي لينك" أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها "الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق" ومعايير "اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات" وإرشادات ومعايير "مختبرات أندر رايترز". وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرّب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

يُشار إلى أن "اينوك لينك" هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، وتعدّ جزءاً من برنامج مسرّع الأعمال "نكست" الذي أعلنت عنه المجموعة عام 2019، وهي تقدم خدمات توصيل وقود المركبات وتعبئتها إلى المجمعات ومالكي الأساطيل بالاعتماد على تجربة رقمية شاملة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك تشارك في ويتيكس 2023 بصفتها من رعاة اليوبيل الفضي للحدث، حيث تستعرض مبادراتها الرائدة في مجال الاستدامة بما في ذلك مبادرة اينوك لتزويد محطات الخدمة التابعة لها بألواح الطاقة الشمسية؛ ومحطة التزويد بوقود الهيدروجين؛ بالإضافة إلى أسطول "اينوك لينك" المتنوع للتزود الذكي بالوقود.

يوفر "ويتيكس" منصة رائدة للمؤسسات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء، وتقنيات تحلية المياه، والمدن الذكية، وغيرها. ويدعم الحدث رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة لدولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الأخضر.





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