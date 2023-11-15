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محمود عباس: فجر فلسطين سيبزغ قريباً

11/15/2023 7:28:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس
الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، رفض جميع مخططات التهجير والترحيل لأبناء الشعب الفلسطيني
من وطنهم، مشدداً على أن "فجر فلسطين سيبزغ قريباً ولن تذهب تضحيات شعبنا هدراً".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن عباس قوله، في ذكرى إعلان الاستقلال، إن "الحرب العدوانية الظالمة التي نتعرض لها، هي حرب على الوجود الفلسطيني، وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية، وهي حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان، كما أنها أيضاً وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري".

وأضاف أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها"، مؤكداً أن حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس.

وأشار إلى أن "السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره" ، مثمناً "مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على وطننا وشعبنا".

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