محمود عباس: فجر فلسطين سيبزغ قريباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس
الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، رفض جميع مخططات التهجير والترحيل لأبناء الشعب الفلسطيني
من وطنهم، مشدداً على أن "فجر فلسطين سيبزغ قريباً ولن تذهب تضحيات شعبنا هدراً".
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن عباس قوله، في ذكرى إعلان الاستقلال، إن "الحرب العدوانية الظالمة التي نتعرض لها، هي حرب على الوجود الفلسطيني، وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية، وهي حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان، كما أنها أيضاً وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري".
وأضاف أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها"، مؤكداً أن حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس.
وأشار إلى أن "السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره" ، مثمناً "مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على وطننا وشعبنا".
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