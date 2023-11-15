الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اعتقال بحق الفلسطينيين النازحين في غزة

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ عمليات اعتقال بحق الفلسطينيين النازحين من وسط مدينة غزة وشمالها إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.

وذكر المكتب الأممي لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في بيان أنه تم رصد عمليات اعتقال ومزاعم بالضرب والتجريد من الملابس وأشكال عنف أخرى تمارسها القوات الإسرائيلية بحق النازحين.

وفتح الجيش الإسرائيلي، الذي دعا سكان الشمال ومارس ضغوطًا عليهم للمغادرة باتجاه الجنوب، "ممرًا" منذ نحو أسبوعين على طول شريان المرور الرئيسي، طريق صلاح الدين لنحو ست ساعات يوميا.

ويقدر فريق المراقبة التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن ما بين 17 إلى 18 ألف شخص انتقلوا أمس إلى وسط وجنوب قطاع غزة، وهو عدد أقل بكثير مما كان عليه في الأيام السابقة.

وأفاد النازحون داخليًا بأن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ نقطة تفتيش غير مأهولة حيث يتم توجيه الأشخاص من مسافة بعيدة للمرور عبر حاويتين، حيث يُعتقد أنه تم تركيب نظام مراقبة، وبحسب ما ورد يُطلب من الأشخاص إظهار هوياتهم والخضوع لما يبدو أنه فحص للتعرف على الوجه.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تأثر النازحون الذين يقيمون خارج مراكز الإيواء المكتظة في الجنوب من الأمطار المتقطعة، ما أدى إلى إتلاف، أو تدمير الخيام والملاجئ المؤقتة التي يعيشون فيها.

وإلى جانب انخفاض درجات الحرارة، فإن هذا يعرض النازحين لخطر متزايد للإصابة بالأمراض.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 5ر1 مليون شخص في غزة قد أصبحوا نازحين داخليا، بما في ذلك حوالي 787 ألف نازح يقيمون فيما لا يقل عن 154 ملجأ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتقول الأونروا إن الملاجئ التابعة لها تستوعب أعدادا أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية، ويؤدي الاكتظاظ إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، مما يثير المخاوف البيئية والصحية، ويحد من قدرة الوكالة على تقديم خدمات فعالة وفي الوقت المناسب.





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