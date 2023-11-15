قرار اللاعب يحسم الأمر.. صفقة جديدة تشعل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشعل مهاجم أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، الأجواء بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة قبل فترة قليلة من فترة الانتقالات الشتوية، حيث ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، في يناير المقبل.
قال ويليامز (21 عامًا)، في تصريحات لشبكة "ريليفو" الإسبانية: "حقيقة أن الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وأندية الدوري الإنجليزي تريدني، تعني أنني أقدم مستوى جيد".
وأضاف: "بالنسبة لي، القرار الذي أريده واضح، ووكلائي يعرفونه".
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى رغبة ويليامز في تجديد عقده مع ناديه، أو الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر.
ويتواجد ويليامز حالياً مع منتخب إسبانيا، استعدادًا لمواجهة قبرص، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN15112023000110011019ID1107428021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.