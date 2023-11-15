قرار اللاعب يحسم الأمر.. صفقة جديدة تشعل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة

أشعل مهاجم أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، الأجواء بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة قبل فترة قليلة من فترة الانتقالات الشتوية، حيث ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، في يناير المقبل.

قال ويليامز (21 عامًا)، في تصريحات لشبكة "ريليفو" الإسبانية: "حقيقة أن الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وأندية الدوري الإنجليزي تريدني، تعني أنني أقدم مستوى جيد".

وأضاف: "بالنسبة لي، القرار الذي أريده واضح، ووكلائي يعرفونه".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى رغبة ويليامز في تجديد عقده مع ناديه، أو الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ويتواجد ويليامز حالياً مع منتخب إسبانيا، استعدادًا لمواجهة قبرص، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

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