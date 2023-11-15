رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء إسرائيل الى وضع حدّ لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس.

وفي حين أكد رئيس الوزراء الاشتراكي وقوفه "الى جانب إسرائيل" في ردّها على الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر، وعد بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".





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