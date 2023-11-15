رئيس الوزراء الإسباني يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء إسرائيل الى وضع حدّ لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس.
وفي حين أكد رئيس الوزراء الاشتراكي وقوفه "الى جانب إسرائيل" في ردّها على الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر، وعد بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
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