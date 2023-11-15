رئيس الدولة يزور معرض دبي للطيران ويتفقد عدداً من الأجنحة المشاركة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فعاليات الدورة الـ 18 من "معرض دبي للطيران 2023" الذي يقام في "مطار آل مكتوم الدولي".

واطلع سموه ــ خلال جولته في أجنحة عدد من الشركات الوطنية والعالمية والمساحات الخارجية المخصصة للعرض ــ على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء والدفاع التي تسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي واستكشاف فرص الاستفادة منها إضافة إلى دعم جهود الاستدامة في صناعة الطيران والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين واستمع منهم إلى شرح حول معروضاتهم من تقنيات وابتكارات متقدمة بجانب أحدث الطائرات المدنية والعسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والتطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام وغيرها من المشاركات متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين في المعرض.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن حجم المشاركات في الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران والنجاح المستمر الذي يحققه منذ انطلاقته يجسد المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات بوصفها شريكاً مؤثراً في صناعة قطاع الطيران في العالم.

وأشار إلى أن المعرض يعد منصة عالمية تجمع صناع القرار وقادة القطاع والخبراء والمعنيين الذين يناقشون أحدث الحلول المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في تطوير عالم الطيران وصنع مستقبل أفضل لهذا القطاع.. مؤكدا أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم المجالات الحيوية المحفزة والداعمة لنمو العديد من القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة وازدهارها في دولة الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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