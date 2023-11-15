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عصابة من القردة تقتل صبياً في الهند

11/15/2023 7:20:01 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت وسائل إعلام هندية ، عن مقتل صبي صغير في هجوم لمجموعة من القرود.


وكان الصبي ديباك ثاكور، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، يلعب مع أصدقائه في قرية سالكي في جانديناجار بولاية جوجارات بالهند، عندما وقعت الحادثة.


وتم نقل الصبي إلى مستشفى محلي ، قبل الإعلان عن وفاته ، حيث لم يتمكن الأطباء من رؤيته لتلقي العلاج.


وقال مسؤول : تمزقت أمعاؤه في الهجوم. وهرع إلى منزله ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته لدى وصوله.

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