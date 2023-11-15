عصابة من القردة تقتل صبياً في الهند

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- Khaberni) خبرني - كشفت وسائل إعلام هندية ، عن مقتل صبي صغير في هجوم لمجموعة من القرود.
وكان الصبي ديباك ثاكور، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، يلعب مع أصدقائه في قرية سالكي في جانديناجار بولاية جوجارات بالهند، عندما وقعت الحادثة.
وتم نقل الصبي إلى مستشفى محلي ، قبل الإعلان عن وفاته ، حيث لم يتمكن الأطباء من رؤيته لتلقي العلاج.
وقال مسؤول : تمزقت أمعاؤه في الهجوم. وهرع إلى منزله ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته لدى وصوله.
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