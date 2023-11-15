أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل“دولة إرهابية” ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي كرر فيه وجهة نظره بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي“راحل” عن منصبه.

ووصف“حماس” بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم.

وقال:“في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين”.

وأشار إلى أنهم سيواصلون“اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم”.

ولفت إلى أن“إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها”.

وأضاف“أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. إسرائيل دولة إرهاب”.

وشدد الرئيس التركي أنه سيجري“اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرًا والذي صوتت لصالحه 121 دولة”.

وأكد أنهم (الحكومة التركية)“لن يترددوا أبدًا بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حركة حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم”.

ووجه أردوغان كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا:“تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل”.

(وكالات)



