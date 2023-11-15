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غريفيث: المستشفيات ليست ساحة حرب

11/15/2023 7:18:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن“المستشفيات ليست ساحة حرب”.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة إكس، الأربعاء، تعليقا على اقتحام الجنود الإسرائيليين مستشفى الشفاء بغزة.

وشدد غريفيث على ضرورة أن تكون لحماية الأطفال حديثي الولادة والمرضى والطواقم الطبية وجميع المدنيين الأولوية على كافة الاهتمامات الأخرى.

وأضاف:“ينتابني الذعر حيال أنباء الاقتحام العسكري لمستشفى الشفاء (في غزة)، المستشفيات ليست ساحة حرب”.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة“كابوس”، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

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