غريفيث: المستشفيات ليست ساحة حرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنيف/PNN- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن“المستشفيات ليست ساحة حرب”.
جاء ذلك في تدوينة عبر منصة إكس، الأربعاء، تعليقا على اقتحام الجنود الإسرائيليين مستشفى الشفاء بغزة.
وشدد غريفيث على ضرورة أن تكون لحماية الأطفال حديثي الولادة والمرضى والطواقم الطبية وجميع المدنيين الأولوية على كافة الاهتمامات الأخرى.
وأضاف:“ينتابني الذعر حيال أنباء الاقتحام العسكري لمستشفى الشفاء (في غزة)، المستشفيات ليست ساحة حرب”.
وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة“كابوس”، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.
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