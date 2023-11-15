ما هي خطة إسرائيل التي هاجمتها مصر بعد حديث خطير لوزير إسرائيلي؟

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- انتقد التلفزيون الإسرائيلي رد الفعل المصري شديد اللهجة على اقتراح عضوين في الكنيست الإسرائيلي تهجير سكان قطاع غزة طوعا إلى سيناء، أو أي مكان في العالم.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية إن نائبين اسرائيليين طرحا رؤية جديدة لمستقبل قطاع غزة تضمنت انتقالا جماعيا للآجئين الى دول توافق على استيعابهم.

وفي مقال مشترك لدانون وبن باراك عضوي لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، طرحت رؤية جديدة لمستقبل قطاع غزة، طالبوا خلالها إعداد خطة تتيح انتقال جماعي للاجئين من قطاع غزة الى دول توافق على استيعابهم.

وكتب الاثنان في مقالهما أن الأمم المتحدة تتجاهل في قراراتها بأن حماس هي المشكلة وليس الحل، وإنه من المهم للغاية أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب شعب غزة ويفحص الأفكار الجديدة.

ووفقا لاقتراح النائبين في الكنيست، وكما هو الحال في الصراعات الأخرى في العالم، ستستقبل بلدان مختلفة عائلات من غزة ترغب في الهجرة وإعادة التوطين :"يمكن القيام بذلك من خلال آلية منظمة، بتنسيق دولي، والغرض منه هو توفير استجابة دولية لسكان غزة. فضلاً عن ذلك - ومن أجل تسهيل تأقلم هؤلاء الغزيين، يستطيع المجتمع الدولي، بل ينبغي عليه، أن يساعدهم بحزمة مساعدات اقتصادية سخية، بحيث يمكن استيعاب كل أسرة في غزة في بلد المقصد بسهولة وراحة أكبر.

ورحب وزير المالية سموتريتش بمقال دانون وبن باراك، ووصف الإخلاء المقترح بأنه "هجرة طوعية"، وقال: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر" وقال إن "منطقة بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، من دون موارد طبيعية ومصادر عيش مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصاديا وسياسيا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة".

وفي المقابل هاجمت مصر أمس المبادرة التي تدعو إلى "الترانسفير-الترحيل الطوعي" التي عرضها نواب الكنيست داني دانون ورام بن باراك، ونالت دعم وزير المالية بتسلئيل سموتريش.

وتطرق وزير الخارجية المصري سامح شكري الى هذا الموضوع وقال إن "تصريحاته بخصوص تهجير الفلسطينيين مرفوضة تماما، وتخالف القانون الدولي".

وقال شكري بأن تصريحات سموتريش التي أطلق على المبادرة "هجرة طوعية"، غير مسؤولة وتعبر عن سياسة إسرائيل.

وأضاف شكري خلال تصريحاته بحضور ديبلوماسيين أنه في الفترة الأخيرة تصدر تصريحات غير مسؤولة لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

وشدد شكري على أن كل محاولة لتبرير أو تشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة هو أمر هو أمر غير مقبول على الإطلاق من وجهة النظر المصرية، ومن الناحية الدولية.

وأضاف شكري بأن "تهجير مواطنين من غزة يأتي نتيجة العدوان العسكري الموجه ضد المدنيين في قطاع غزة، وقال إن الحصار والتجويع يخلقان الظروف التي تدفع المواطنين الى مغادرة منازلهم ومناطق إقامتهم، ووفقا لاتفاقية جنيف الحديث يدور عن جرائم حرب". وسبق أن ـأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى فكرة التهجير، وقال إنها تعني جر مصر الى حرب مع إسرائيل.