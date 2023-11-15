غانتس يهدد حماس وحزب الله: سنصل إلى أي مكان في غزة والعالم

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- وجه رئيس كتلة "المعسكر الوطني" وعضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، تهديدات إلى حماس وحزب الله. وقال في خطاب في مقر وزارة الجيش في تل أبيب، إن "ما ننفذه بشكل فعّال في الجنوب يمكن أن ننفذه بشكل أفضل (ضد حزب الله) في الشمال، إذا اضطررنا لذلك".

وأضاف غانتس أن "الجنود الإسرائيليين يواصلون العمليات في عمق مدينة غزة ضد من حولوا المستشفيات إلى غرف حربية ينفذون منها جرائم حرب".

وتابع مهددا أنه "لن تكون هناك مدن ملاذ ولا بيوت ملاذ. وسنصل إلى أي مكان نضطر إلى الوصول إليه من أجل اجتثاث قتلة الأطفال، فوق وتحت الأرض، وفي غزة والعالم. وسنصل إلى رؤساء الحكم مثلما وصلنا إلى مراكز الحكم".

وقال غانتس "إننا مستمرون بكافة الجهود من أجل إعادة جميع البنات والأبناء (الأسرى في غزة) إلى حدود دولتهم".

وفيما يتعلق بالنازحين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ادعى غانتس أنه "سمحنا بمساعدات إنسانية لا نوفرها بأنفسنا. وقد دخلت إلى القطاع تحت مراقبتنا بكميات ليست كبيرة. وعندما ننفذ عمليات عسكرية في مناطق مختلفة سنحذر السكان ونحاول نقلهم إلى أماكن سيستهدفون فيها بشكل أقل".

وتطرق غانتس إلى اتهامات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وادعى أن "إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهي الأقوى أيضا في الشرق الأوسط. ومن واجبها أن تدافع عن نفسها، وسنستخدم كافة الأدوات لصالح ذلك".

وزعم غانتس "أننا نبذل كل ما يمكن من أجل تقليص استهداف المدنيين. وقد أبعدناهم ونسمح بتزويد مساعدات إنسانية من الجنوب، وأعتقد أننا نفعل ذلك بشكل لائق. وأعتقد أن هذه التصريحات (من جانب إردوغان) ليست في مكانها، وآمل أن نتمكن من ترتيب الوضع في النهاية".