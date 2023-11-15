الاحتلال يرفض طلب استئناف ضد هدم منزل الشهيد كامل أبو بكر في رمانة غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- رفضت المحكمة الإسرائيلية في القدس طلب الاستئناف الذي تقدم به مركز شكاوى في القدس (هموكيد)، اليوم الأربعاء، بعدم هدم منزل ذوي الشهيد كامل محمود أبو بكر من قرية رمانة غرب جنين.
وقال ذوو الشهيد أبو بكر للوكالة الرسميةن إن مركز شكاوى في القدس أبلغهم بقرار قوات الاحتلال هدم المنزل ورفض الاستئناف الذي تقدم به مركز شكاوى القدس، وقررت سلطات الاحتلال هدم المنزل المكون من طابقين والذي يؤوي ستة أفراد، دون تحديد التاريخ، وطالبوا بإخلاء المنزل.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الشهيد كامل بزعم تنفيذ عملية في تل أبيب وقتل شرطي بتاريخ 5-8 من هذا العام.
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