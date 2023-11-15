الاحتلال يرفض طلب استئناف ضد هدم منزل الشهيد كامل أبو بكر في رمانة غرب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- رفضت المحكمة الإسرائيلية في القدس طلب الاستئناف الذي تقدم به مركز شكاوى في القدس (هموكيد)، اليوم الأربعاء، بعدم هدم منزل ذوي الشهيد كامل محمود أبو بكر من قرية رمانة غرب جنين.

وقال ذوو الشهيد أبو بكر للوكالة الرسميةن إن مركز شكاوى في القدس أبلغهم بقرار قوات الاحتلال هدم المنزل ورفض الاستئناف الذي تقدم به مركز شكاوى القدس، وقررت سلطات الاحتلال هدم المنزل المكون من طابقين والذي يؤوي ستة أفراد، دون تحديد التاريخ، وطالبوا بإخلاء المنزل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الشهيد كامل بزعم تنفيذ عملية في تل أبيب وقتل شرطي بتاريخ 5-8 من هذا العام.



