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مصدر في العمل الانساني بغزة : الوقود لاستخدام شاحنات المساعدات وليس للمستشفيات

11/15/2023 7:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن كميات الوقود التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية على الإطلاق.


وفي وقت سابق اليوم قال مصدران أمنيان مصريان إن شاحنة محملة بالوقود بدأت العبور من مصر إلى قطاع غزة وهي الأولى منذ فرضت إسرائيل حصارا شاملا على القطاع خلال حربها المستمرة عليها منذ 40 يوما.


وذكر مصدر في مجال العمل الإنساني أن إسرائيل سمحت بإدخال 24 ألف لتر من وقود الديزل إلى غزة كي تستخدمها شاحنات توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وليس للمستشفيات.


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