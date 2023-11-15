مصدر في العمل الانساني بغزة : الوقود لاستخدام شاحنات المساعدات وليس للمستشفيات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الأمم المتحدة إن كميات الوقود التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية على الإطلاق.
وفي وقت سابق اليوم قال مصدران أمنيان مصريان إن شاحنة محملة بالوقود بدأت العبور من مصر إلى قطاع غزة وهي الأولى منذ فرضت إسرائيل حصارا شاملا على القطاع خلال حربها المستمرة عليها منذ 40 يوما.
وذكر مصدر في مجال العمل الإنساني أن إسرائيل سمحت بإدخال 24 ألف لتر من وقود الديزل إلى غزة كي تستخدمها شاحنات توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وليس للمستشفيات.
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