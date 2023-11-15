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الدوري السعودي يرفض رفع الراية البيضاء في صفقة صلاح

11/15/2023 7:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ما زالت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين متمسكة بالحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.
وانشغلت وسائل الإعلام الصيف الماضي بأنباء انتقال محتمل لصلاح إلى دوري روشن لكن ليفربول في النهاية رفض عرضا بلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن صلاح لمصلحة اتحاد جدة هذا الصيف.
ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.
ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.
وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.
وأوضحت الشبكة أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.
ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، كون اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع منتخب "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية.
وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.
وكشفت "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليغ، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، مازال يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".

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