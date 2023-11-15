غزة: اقتحام مجمع الشفاء جريمة حرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي وإطلاق النار داخله جريمة حرب.
وقال المكتب في بيان إن ما وصفها بأكاذيب إسرائيل عن وجود ممرات آمنة دعاية قذرة وادعاءات لا أساس لها.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال أعدم العديد من العائلات التي حاولت الخروج من مستشفى الشفاء وأوقع أكثر من 30 شهيدا.
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