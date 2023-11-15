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غزة: اقتحام مجمع الشفاء جريمة حرب

11/15/2023 7:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي وإطلاق النار داخله جريمة حرب.


وقال المكتب في بيان إن ما وصفها بأكاذيب إسرائيل عن وجود ممرات آمنة دعاية قذرة وادعاءات لا أساس لها.


وأشار إلى أن جيش الاحتلال أعدم العديد من العائلات التي حاولت الخروج من مستشفى الشفاء وأوقع أكثر من 30 شهيدا.


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