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بايرن ميونخ يضم المراهق الأسترالي إيرانكوندا

11/15/2023 7:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاقد بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مع المراهق الأسترالي نيستوري إيرانكوندا الذي يعد بمستقبل زاهر، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري الثلاثاء.
وسيلتحق المهاجم الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في التاسع من فبراير المقبل، بالعملاق البافاري في الأول من يوليو 2024 بعقد طويل الأمد قادما من أديلايد.
ونقل موقع بايرن عن مدير قسم تطوير الشباب في النادي البافاري، يوخن زاور قوله "نيستوري جناح سريع جدا، قوي في المراوغة وإنهاء الهجمات مع الكثير من الاندفاع نحو المرمى".
وتابع "نحن مقتنعون بإمكانياته وأنه سيتخذ الخطوات التالية (في مسيرته الكروية) معنا".
ومثّل إيرانكوندا الذي ولد في مخيم للاجئين في تنزانيا بعد هروب والديه من القتال في وطنهم بوروندي، أستراليا مع منتخب دون 17 عاما وقد تدرب مع المنتخب الأول في مارس الماضي واستدعي إلى تشكيلة الفريق لخوض مباراتين ضد كولومبيا والإكوادور، لكنه لم يشارك في أي منهما.

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