روسيا توضح حول احتمالية دخول إيران ولبنان في حرب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بإن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.



وأوضح خلال مقابلة مع قناة آر تي: "لا أرى أي رغبة من جانب إيران أو أي دولة أخرى لحرب واسعة النطاق في المنطقة "

وقال لافروف: "أعتقد أنه لا إيران ولا لبنان يريد أي تورط في هذه الأزمة ".



وأضاف "المشكلة هي أنه إذا تم النظر إلى هذا التقييد على أنه ضعف، كضوء أخضر لاستمرار العدوان، ستفهمه إسرائيل بأن تفعل ما تريد في غزة ، فسيكون ذلك خطأ كبيرا".

