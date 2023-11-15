القضاء الفرنسي يصدر مذكرة باعتقال الرئيس السوري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا".
وأكد مصدر قضائي لوكالة "أ ف ب" إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون".
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر الأسد، وعميدين في الجيش السوري.
روسيا اليوم
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