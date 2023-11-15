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القضاء الفرنسي يصدر مذكرة باعتقال الرئيس السوري

11/15/2023 7:17:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا".
وأكد مصدر قضائي لوكالة "أ ف ب" إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون".


وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر الأسد، وعميدين في الجيش السوري.

روسيا اليوم


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