لـ10 ساعات .. تفاصيل عملية اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت إن جيش الاحتلال حقق مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية لـ10 ساعات.
وأضاف زقوت في تصريحات صحفية أن الوضع في مستشفى الشفاء لا يزال على حاله .
وأكد أن ساحات مستشفى الشفاء خالية الآن من الدبابات مطالبا بإدخال الوقود إلى جميع المستشفيات بشكل عاجل.
ولفت أنهم طالبوا بالتنسيق لإخراج آمن للأطفال والمرضى من مستشفى الشفاء مشيرا إلى ان الاحتلال لم يسمح بإحضار حضانات الأطفال إلى مستشفى الجراحات.
وتابع "الأطفال ومرضى الكلى بمستشفى الشفاء في خطر شديد وأطفال الخدج بحاجة إلى رعاية ومحاليل وأدوية، وهم في خطر شديد."
ونوه أن الطواقم والمرضى بمجمع الشفاء لا يستطيعون التحرك من منطقة إلى أخرى مؤكدا أنه لم تدخل أي مساعدات من معبر رفح منذ أسبوعين.
وختم "نحن في حاجة ماسة إلى مستشفى ميداني."
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