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لـ10 ساعات .. تفاصيل عملية اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء

11/15/2023 7:17:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت إن جيش الاحتلال حقق مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية لـ10 ساعات.


وأضاف زقوت في تصريحات صحفية أن الوضع في مستشفى الشفاء لا يزال على حاله .


وأكد أن ساحات مستشفى الشفاء خالية الآن من الدبابات مطالبا بإدخال الوقود إلى جميع المستشفيات بشكل عاجل.
ولفت أنهم طالبوا بالتنسيق لإخراج آمن للأطفال والمرضى من مستشفى الشفاء مشيرا إلى ان الاحتلال لم يسمح بإحضار حضانات الأطفال إلى مستشفى الجراحات.


وتابع "الأطفال ومرضى الكلى بمستشفى الشفاء في خطر شديد وأطفال الخدج بحاجة إلى رعاية ومحاليل وأدوية، وهم في خطر شديد."


ونوه أن الطواقم والمرضى بمجمع الشفاء لا يستطيعون التحرك من منطقة إلى أخرى مؤكدا أنه لم تدخل أي مساعدات من معبر رفح منذ أسبوعين.


وختم "نحن في حاجة ماسة إلى مستشفى ميداني."


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