الكرملين: لقاء بايدن والرئيس الصيني حق سيادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في تعليق على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، أن مثل هذه اللقاءات تعقد بين زعماء الدول، وأنها حق سيادي لكل دولة.
وقال: "الدول تبني علاقات ثنائية وهذا حقها، وكل اجتماع من هذا القبيل بين أكبر اقتصادين في العالم مهم للجميع، وبالتالي سنراقب الاجتماع، وما إذا كانت هناك أي توقعات، وسنراقب الرسائل التي سيخرج بها الاجتماع".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل إلى سان فرانسيسكو اليوم الأربعاء لحضور قمة "التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" "أبيك"، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن.
و"أبيك"، منتدى تجاري اقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعقد قمة المنتدى لهذا العام في الفترة من 11-17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
روسيا اليوم
MENAFN15112023000208011052ID1107427956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.