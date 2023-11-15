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الكرملين: لقاء بايدن والرئيس الصيني حق سيادي

11/15/2023 7:17:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في تعليق على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، أن مثل هذه اللقاءات تعقد بين زعماء الدول، وأنها حق سيادي لكل دولة.
وقال: "الدول تبني علاقات ثنائية وهذا حقها، وكل اجتماع من هذا القبيل بين أكبر اقتصادين في العالم مهم للجميع، وبالتالي سنراقب الاجتماع، وما إذا كانت هناك أي توقعات، وسنراقب الرسائل التي سيخرج بها الاجتماع".


وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل إلى سان فرانسيسكو اليوم الأربعاء لحضور قمة "التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" "أبيك"، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن.


و"أبيك"، منتدى تجاري اقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعقد قمة المنتدى لهذا العام في الفترة من 11-17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

روسيا اليوم


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