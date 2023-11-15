أمير قطر ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان التطورات بغزة

أمير قطر ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان التطورات بغزة
التاريخ
11/15/2023 7:17:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد الديوان الأميري في بيان أن أمير قطر بحث مع رئيس جنوب أفريقيا في الدوحة الجهود المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين بغزة.
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