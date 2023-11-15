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أمير قطر ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان التطورات بغزة

11/15/2023 7:17:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وأفاد الديوان الأميري في بيان أن أمير قطر بحث مع رئيس جنوب أفريقيا في الدوحة الجهود المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين بغزة.


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