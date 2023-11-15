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مدرب سيراليون: لدينا خطة لإيقاف محمد صلاح

11/15/2023 7:17:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون، أنه يملك خطة خاصة لإيقاف محمد صلاح، نجم منتخب مصر، في مباراة الفريقين يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
وقال كريم في تصريحات لبرنامج ملعب الشمس عبر قناة الشمس: "لدينا خطة لإيقاف محمد صلاح وتقليل خطورته، فهو نجم عالمي وسط مجموعة عناصر مميزة يضمها منتخب مصر".
وأضاف: "مواجهة مصر صعبة وستكون قوية جدا، نحترم المنافس خارج الملعب، لكن داخل المستطيل الأخضر هدفنا الفوز، نحن منتخب يملك لاعبين صغار لكن طموحاتنا كبيرة".
وأفاد بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هو الذي اختار ليبيريا لاستضافة مواجهة مصر، نظرا لقرب المسافة بينها وبين سيراليون.
وأتم: "رفضنا مواجهة مصر في القاهرة، نريد أن نكون منافسين للفراعنة، وبالتالي ليس منطقيا أن نلتقي مع فريق بهذا الحجم مرتين على أرضه".
جدير بالذكر أن منتخب مصر يفتتح مبارياته في التصفيات بمواجهة جيبوتي مساء غد الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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