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هل طلب حارس الأهلي الرحيل؟

11/15/2023 7:17:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر بالأهلي حقيقة طلب الحارس حمزة علاء الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.
وقال المصد إن ما تردد عن طلب حمزة علاء الرحيل عن صفوف الأهلي غير صحيح.
وتابع: "لكنه تلقى اتصالات شفهية من بعض الأندية خلال الفترة الماضية شهدت إشادة بمستواه مع المنتخب الأولمبي ورغبة في الحصول على خدماته معارا لكنها لم ترتق للعروض الرسمية".
أضاف: "حال وصل أي عرض مناسب يضمن للاعب المشاركة في المباريات باستمرار بجانب موافقة ناديه فهناك ترحيب من جانبه لخوض التجربة".
وأوضح المصدر أن "اللاعب يتدرب بكل قوة في تدريبات الأهلي انتظارا للفرصة، إلى جانب رغبته في تمثيل منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 بعد تألقه مع الفراعنة في بطولة أفريقيا".
وحصد حمزة علاء لقب أفضل حارس في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد مستوى مميز قدمه على مشوار البطولة رغم خسارة الفراعنة اللقب أمام المغرب.

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