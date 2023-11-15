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الكرملين تعلق على نية تركيا مقاضاة نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية

11/15/2023 7:17:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على إعلان تركيا نيتها مقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام ما يسمى بـ"المحكمة الجنائية الدولية"، على جرائم الإبادة الجماعية في غزة.


وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى هذه المبادرة: "أنتم تعلمون أننا لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولسنا أطرافا في نظام روما الأساسي، لذلك ليس لدينا ما نقوله حيال ذلك".


وفي وقت سابق، ذكرت قناة "سي إن إن تورك" أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبا بمحاكمته من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

روسيا اليوم


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