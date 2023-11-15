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الأونروا: توقف جميع آبار المياه عن الضخ برفح

11/15/2023 6:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة توقف جميع آبار المياه عن الضخ برفح.


كما أعلنت الوكالة عن توقف خدمات مستشفى الأمل باستثناء قسم الطوارئ وذلك بسبب انعدام الوقود.


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