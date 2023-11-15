الأونروا: توقف جميع آبار المياه عن الضخ برفح

الأونروا: توقف جميع آبار المياه عن الضخ برفح
التاريخ
11/15/2023 6:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة توقف جميع آبار المياه عن الضخ برفح.
كما أعلنت الوكالة عن توقف خدمات مستشفى الأمل باستثناء قسم الطوارئ وذلك بسبب انعدام الوقود.
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