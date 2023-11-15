أردوغان: أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب

أردوغان: أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب
التاريخ
11/15/2023 6:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لقطاع غزة وسكانه، وأضاف "أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب".
وأضاف أردوغان أن زعماء العالم اجتمعوا في باريس لإدانة مقتل 22 شخصا بواقعة صحيفة شارلي إيبدو لكنهم صمتوا إزاء مقتل الآلاف في غزة.
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