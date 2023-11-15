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أردوغان: أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب

11/15/2023 6:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لقطاع غزة وسكانه، وأضاف "أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب".


وأضاف أردوغان أن زعماء العالم اجتمعوا في باريس لإدانة مقتل 22 شخصا بواقعة صحيفة شارلي إيبدو لكنهم صمتوا إزاء مقتل الآلاف في غزة.


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