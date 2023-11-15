6 رسائل لا تنقرها أبداً على هاتفك الذكي!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت شركة الأمن "ماكافي" McAfee مؤخرًا دراسة حول رسائل الاحتيال الدارجة حول العالم، والتي تعرض حسابات ملايين المستخدمين للسرقة أو الاختراق.



وفيما يلي الـ 6 رسائل الخطيرة التي لا يجب عليك النقر عليها أبدًا.

1- "لقد فزت بالجائزة!"

قد تأتي هذه الرسالة مع تعديلات طفيفة أيضًا، مثل تحديد الجائزة التي تم الفوز بها، ولكن هناك احتمال بنسبة 99% أن تكون الرسالة المستلمة عبارة عن عملية احتيال وتهدف إلى سرقة بيانات اعتماد المستلمين أو أموالهم.

2- إشعارات أو عروض وظيفية وهمية

تذكر أن عروض العمل لا تأتي أبدًا عبر تطبيق "واتساب" أو الرسائل النصية القصيرة، ولن تتواصل معك أي شركة محترفة على هذه المنصات لذا فهي عملية احتيال مؤكدة.



3- رسائل تنبيه اللينك مع رابط

رسائل التنبيه البنكية المستلمة عبر الرسائل النصية القصيرة أو "واتساب"، والتي تطلب من المستخدمين إكمال بيانات ناقصة أو تحديثها عبر عنوان URL / الرابط الموجود في الرسالة، ما هي إلا عمليات احتيال، فهم يهدفون إلى سرقة أموالك.



4- معلومات حول عملية شراء لم تقم بها

أي تحديثات حول عملية شراء أنت لم تقم بإجرائها تعتبر عملية احتيال، حيث تتم كتابة مثل هذه الرسائل بطريقة تغري المستلمين بالنقر فوق هواتفهم بهدف اختراقها.

5- تحديثات اشتراك المشاهدة

مع تزايد المنصات الإلكترونية، يحاول المحتالون جذب مستخدمي الهواتف الذكية من خلال المراسلة حول تلك المنصات من خلال اشتراكات المشاهدة، فيرسلون لك رسائل عاجلة بأنه قد تم حجب أو إلغاء اشتراكك وعليك بالدخول فورا من خلال الرابط/URL لتجديد الاشتراك أو تحديث البيانات.



6-تنبيه أمان الإشعارات المتعلقة بتحديثات الحساب

يعد التنبيه الأمني من أمازون أو رسائل الإشعارات المتعلقة بأي تحديث في حسابك بمثابة مصائد أيضًا، لذا يرجى ملاحظة أن أمازون أو أي شركة تجارة إلكترونية لن تصل إليك مطلقًا عبر الرسائل النصية القصيرة أو الواتساب للحصول على مثل هذه التنبيهات المهمة.

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