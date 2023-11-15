اندلاع اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية والآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق دير البلح وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأضاف المراسل أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي إسرائيلي خلّف إصابات بين المدنيين.
من جهتها أعلنت كتائب القسام استهداف جرافة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح بقذيفة الياسين 105.
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