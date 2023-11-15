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اندلاع اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة

11/15/2023 6:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية والآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق دير البلح وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأضاف المراسل أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي إسرائيلي خلّف إصابات بين المدنيين.
من جهتها أعلنت كتائب القسام استهداف جرافة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح بقذيفة الياسين 105.




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