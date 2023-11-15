البنك العربي الراعي الذهبي للمؤتمر السابع لجودة الرعايةالصحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الذهبية لفعاليات المؤتمر السابع لجودة الرعاية الصحية والذي نظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

وقد أقيم المؤتمر في فندق كمبينسكي عمّان تحت عنوان " الجودة من منظور عالمي – تطلّعات مستقبلية " بهدف تضمين مبادئ الجودة وسلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي وجعلِها أولوية وأمرا أساسيا لجميع العمليات والإنتاج في المجال الصحي.

وقام معالي وزير الصحة بافتتاح المؤتمر مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني.

وشمل المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين، ست جلسات حوارية وورش عمل بإشراف مجموعة من المحاضرين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تحسين جودة الخدمات الصحية وتفعيل مبادئ سلامة المرضى في الأردن والعالم العربي والدولي.كما شهد المؤتمر حضور أكثر من 700 مشارك من مجالات واختصاصات القطاع الصحي من إداريين ومقدمي الخدمات، للاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية و المحلية و مناقشة أحدث الابتكارات العالمية في هذه المجالات وكيفية توظيفها لخدمة القطاع الصحي المحلي،بالإضافة الى التطرّق للعلاقة بين الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والجودة.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر في إطار التزامه وحرصه الدائمين على دعم المبادرات والمؤتمرات الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية بما فيها تلك المتعلقة بالجوانب الطبية، ورفد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديراً للدور الكبير الذي تقوم به الجهات المعنية بالقطاع الطبي في مواكبة التطورات الصحية في جميع مجالاتها بهدف تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المملكة و تعزيز مبادئ الجودة وسلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي.