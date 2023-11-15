رغم مخاوف المستخدمين.. واتساب قد يبدأ بعرض الإعلانات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير تقارير إلى نية تطبيق واتساب البدء بعرض الإعلانات على مستخدميه.
ومن المرجح أن تظهر الإعلانات ضمن خاصية "الحالة"، حيث استبعدت شركة ميتا المالكة للتطبيق بشكل قاطع أن يتم عرض الإعلانات في المحادثات الخاصة.
يذكر أن واتساب يقاوم منذ زمن عرض الإعلانات على أي جزء من أجزاء التطبيق، ما يميزه عن منصات ميتا الأخرى، إنستغرام وفيسبوك، التي تعرض الإعلانات بشكل واسع.
ويرى البعض أن سبب مقاومة واتساب للإعلانات يعود للمخاوف التي قد تثيرها عند المستخدمين المتمسكين بالخصوصية.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت مؤخراً أن ميتا تسعى لتغيير هذا الوضع، وهي تقيّم فكرة عرض الإعلانات بقائمة المحادثات في تطبيق واتساب.
من جهتها نفت ميتا تماماً أنها تختبر هذه الميزة أو تعمل عليها، أو أنها تخطط لذلك. وقال ويل كاثكارت، رئيس واتساب، في تغريدة على "إكس" (توتير سابقاً): "نحن لا نفعل هذا الأمر".
إلا أن كاثكارت سؤل في مقابلة مع صحيفة برازيلية عما إذا كان التطبيق سيظل مجانياً ولن يعرض الإعلانات، فرد قائلاً إن بعض الإعلانات قد تصل إلى أجزاء من المنصة.
وكشف أن من الخيارات المطروحة أيضاً خيار فرض رسوم على المستخدمين للاشتراك في ميزة "القنوات" الجديدة.
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