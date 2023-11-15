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رغم مخاوف المستخدمين.. واتساب قد يبدأ بعرض الإعلانات

11/15/2023 6:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير تقارير إلى نية تطبيق واتساب البدء بعرض الإعلانات على مستخدميه.


ومن المرجح أن تظهر الإعلانات ضمن خاصية "الحالة"، حيث استبعدت شركة ميتا المالكة للتطبيق بشكل قاطع أن يتم عرض الإعلانات في المحادثات الخاصة.
يذكر أن واتساب يقاوم منذ زمن عرض الإعلانات على أي جزء من أجزاء التطبيق، ما يميزه عن منصات ميتا الأخرى، إنستغرام وفيسبوك، التي تعرض الإعلانات بشكل واسع.


ويرى البعض أن سبب مقاومة واتساب للإعلانات يعود للمخاوف التي قد تثيرها عند المستخدمين المتمسكين بالخصوصية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت مؤخراً أن ميتا تسعى لتغيير هذا الوضع، وهي تقيّم فكرة عرض الإعلانات بقائمة المحادثات في تطبيق واتساب.
من جهتها نفت ميتا تماماً أنها تختبر هذه الميزة أو تعمل عليها، أو أنها تخطط لذلك. وقال ويل كاثكارت، رئيس واتساب، في تغريدة على "إكس" (توتير سابقاً): "نحن لا نفعل هذا الأمر".


إلا أن كاثكارت سؤل في مقابلة مع صحيفة برازيلية عما إذا كان التطبيق سيظل مجانياً ولن يعرض الإعلانات، فرد قائلاً إن بعض الإعلانات قد تصل إلى أجزاء من المنصة.


وكشف أن من الخيارات المطروحة أيضاً خيار فرض رسوم على المستخدمين للاشتراك في ميزة "القنوات" الجديدة.

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